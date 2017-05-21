Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 20 мая.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков 21 мая принимает участие в V Владимирском экономическом форуме.

На реке Лососинка в Петрозаводске пройдет Чемпионат России по фристайлу на бурной воде.

Фестиваль КВН на Кубок главы Республики Карелия состоится в Петрозаводском государственном университете.