08:45, 21 Мая 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 20 мая.
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков 21 мая принимает участие в V Владимирском экономическом форуме.
На реке Лососинка в Петрозаводске пройдет Чемпионат России по фристайлу на бурной воде.
Фестиваль КВН на Кубок главы Республики Карелия состоится в Петрозаводском государственном университете.
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