07:55, 25 Мая 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 24 мая.
Законодательное собрание Карелии рассмотрит законопроект о продлении времени голосования до 22.00.
Сбербанк и компания Google при поддержке правительства Карелии представят в Петрозаводск программу "Бизнес класс".
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков посетит Петрозаводский педагогический колледж.
На аллее Памяти и Славы состоится торжественная церемония, посвященная прощанию кадетов-выпускников 11 класса со знаменем корпуса.
В администрации Петрозаводска обсудят возможность строительства часовни на площади Кирова.
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