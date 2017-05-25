Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 24 мая.

Законодательное собрание Карелии рассмотрит законопроект о продлении времени голосования до 22.00.

Сбербанк и компания Google при поддержке правительства Карелии представят в Петрозаводск программу "Бизнес класс".

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков посетит Петрозаводский педагогический колледж.

На аллее Памяти и Славы состоится торжественная церемония, посвященная прощанию кадетов-выпускников 11 класса со знаменем корпуса.

В администрации Петрозаводска обсудят возможность строительства часовни на площади Кирова.