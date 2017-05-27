Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу 27 мая.

Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретится с жителями Сортавальского района.

В Петрозаводске на стадионе "Спартак" пройдет этап Чемпионата России по американскому футболу.