Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 1 июня.

С 1 по 3 июня делегация Карелии под руководством врио главы региона Артура Парфенчикова примет участие в XXI Петербургском международном экономическом форуме.

В Музыкальном театре Карелии состоится праздник, посвященный Международному дню защиты детей, "Давайте вместе Землю украшать!".

В Театре кукол Карелии стартует VIII Республиканский фестиваль детских и юношеских кукольных театров "Куклантида".

В Петрозаводском городском суде начинается судебный процесс в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.