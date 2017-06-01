07:55, 01 Июня 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 1 июня.
С 1 по 3 июня делегация Карелии под руководством врио главы региона Артура Парфенчикова примет участие в XXI Петербургском международном экономическом форуме.
В Музыкальном театре Карелии состоится праздник, посвященный Международному дню защиты детей, "Давайте вместе Землю украшать!".
В Театре кукол Карелии стартует VIII Республиканский фестиваль детских и юношеских кукольных театров "Куклантида".
В Петрозаводском городском суде начинается судебный процесс в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.
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