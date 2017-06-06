Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 6 июня.

Верховный суд Карелии рассмотрит апелляционную жалобу на приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, которая проигнорировала звонок от тонувшего на Сямозере ребенка

Творческую программу к Пушкинскому дню России представят в Национальной библиотеке Карелии.

Консультативный совет по вопросам взаимодействия с национальными общественными объединениями и национально-культурными автономиями проведет очередное заседание.

Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу адвокатов на продление ареста Девлета Алиханова.