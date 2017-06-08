Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг, 8 июня.

Утром, ориентировочно в 8 часов, в большинстве районов Петрозаводска (Центр, район Октябрьского и Первомайского проспектов, Радиозавод, Привокзальный район, Древлянка, Перевалка, Кукковка, Голиковка, Зарека, Сулажгора, Рыбка, Пятый Поселок) начнется плановое отключение горячей воды. Ее подача возобновится только 29 июня.

В 10 часов состоится внеочередное заседание Заксобрания Карелии, на котором депутаты назначат выборы главы Карелии.

В 14 часов в центре "Родник" на ул.Володарского откроется спортивная площадка с игровым оборудованием, предназначенная для детей-инвалидов.

На 16 часов запланирована акция по посадке деревьев на ул.М.Мерецкова.

В 16.45 на набережной Онежского озера (в створе пр.Ленина) состоится торжественное открытие Всероссийских соревнований по парашютному спорту. Состязания соберут более 50 участников из разных регионов России. Ожидается участие многократных чемпионов мира. Сразу по завершении церемонии начнутся показательные прыжки. Мероприятие приурочено ко Дню Республики Карелия.