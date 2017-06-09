Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 9 июня.

Чемпионат Европы по приключенческим гонкам AREC 2017 в рамках RedFoxAdventure Race XVI стартует в Сортавальском районе. Соревнования начнутся в 11.00 на базе отдыха "ПНК".

Открытый Чемпионат Республики Карелия по спортивному туризму "Сортавала – полный привод – лето 2017" пройдет в поселке Хелюля. Первые старты назначены на 11.00.

В Петрозаводске Национальном музее состоится вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Карелия. Церемония награждения назначена на 12.00.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков в правительстве республики в 15.00 встретится с делегацией Агентства госуправления Северной Финляндии.