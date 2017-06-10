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08:45, 10 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу 10 июня.

В Олонце с 10.00 начинается празднование Дня республики. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

В 9.30 в поселке Эссойла Пряжинского района стартует Чемпионат Карелии по эндуро на мотоциклах "Шустрая белка"

В Лахденпохье в 11.30 начнутся соревнования по спортивному туризму.

 

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