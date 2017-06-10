08:45, 10 Июня 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу 10 июня.
В Олонце с 10.00 начинается празднование Дня республики. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
В 9.30 в поселке Эссойла Пряжинского района стартует Чемпионат Карелии по эндуро на мотоциклах "Шустрая белка"
В Лахденпохье в 11.30 начнутся соревнования по спортивному туризму.
По теме
Выбор читателей
05.06.2017, 07:20
05.06.2017, 10:25
04.06.2017, 10:07
07.06.2017, 16:08
07.06.2017, 09:25
05.06.2017, 09:35
Аналитика
09.06.2017 11:26
Политкухня
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
Чтиво
09.06.2017 14:57
Без политики
Первым заработал фонтан на Студенческом бульваре.
08.06.2017 10:17
06.06.2017 10:58
Медиа
09.06.2017 15:31
Афиша
В театрах (1)
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии