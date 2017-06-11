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08:45, 11 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье 11 июня.

В местечке Ялгора на озере Белое стартуют последние соревнования Чемпионата и Первенства Республики Карелия по спортивному ориентированию.

Сегодня пройдут состязания в дисциплине кросс, открытие в 10.45 (озеро Белое).

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