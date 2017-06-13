07:55, 13 Июня 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 13 июня.
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретится с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым.
Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепика встретится с региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Карелии" и Торгово-промышленной палатой республики.
В 11.00. в Национальной библиотеке пройдет творческая программа "Остров сокровищ" в рамках проекта "Лето с Национальной библиотекой".
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