Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 13 июня.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретится с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым.

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепика встретится с региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Карелии" и Торгово-промышленной палатой республики.

В 11.00. в Национальной библиотеке пройдет творческая программа "Остров сокровищ" в рамках проекта "Лето с Национальной библиотекой".