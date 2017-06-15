Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 15 июня.

Международный семинар по изучению генеалогии "XX век в судьбах карельских семей" совместно Центральным союзом генеалогических обществ Финляндии откроется в Национальной библиотеке Карелии в 10.00.

В деревне Вокнаволок в 10.00 состоится семинар "Защита и популяризация культурного наследия коренных народов".

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков примет участие в заседании круглого стола "Благоустройство городской среды городов Республике Карелия", которое пройдет в 11.00 в отеле "Парк Инн".

Антинаркотическая комиссия проведет заседание в правительстве Карелии в 11.00.

В правительстве Карелии в 12.30 торжественно вручат награды и благодарности президента РФ Владимира Путина жителям Пряжинского района, внесшим вклад в спасение детей, пострадавших 18 июня 2016 года на Сямозере.

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике в 14.30 проведет совещание в правительстве Карелии.

В Петрозаводске в 18.00 отделение "Единой России" на конференции определит кандидата на выборы главы Карелии.