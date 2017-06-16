Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 16 июня.

Руководитель республики Артур Парфенчиков сегодня подает документы в ЦИК Карелии для участия в выборах главы региона в сентябре.

После этого Парфенчиков отправится с рабочим визитом в Пряжинский район.

В Национальном музей Карелии расскажут о III Международном фестивале органной музыки Grande orgue, который пройдет в Кондопоге 6–9 июля.

Республиканский фестиваль спортивных игр "Онежские старты" откроется на стадионе "Спартак".