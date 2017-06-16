07:55, 16 Июня 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 16 июня.
Руководитель республики Артур Парфенчиков сегодня подает документы в ЦИК Карелии для участия в выборах главы региона в сентябре.
После этого Парфенчиков отправится с рабочим визитом в Пряжинский район.
В Национальном музей Карелии расскажут о III Международном фестивале органной музыки Grande orgue, который пройдет в Кондопоге 6–9 июля.
Республиканский фестиваль спортивных игр "Онежские старты" откроется на стадионе "Спартак".
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