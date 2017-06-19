Новости. Общество
07:55, 19 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

По теме

Парфенчиков: "Забыть такое невозможно"
18.06.17 15:22
ФОТО: Родители погибших на Сямозере детей плакали у поклонного креста
18.06.17 14:46
Трагедия на Сямозеро год спустя: кто-то умер от инфаркта, кто-то до сих пор наблюдается у психиатра
18.06.17 13:27
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 19 июня.

Руководитель республики Артур Парфенчиков, как и обещал, будет сегодня писать ЕГЭ по истории. Экзамен он будет сдавать в Петрозаводском педагогическом колледже.

Региональное отделение ЛДПР в понедельник определится с кандидатурой на должность главы Карелии. Скорее всего, партия выдвинет депутата Заксобрания Евгения Беседного.

В 18 часов в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится концерт памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-134 под Петрозаводском 20 июня 2011 года "Уходящие в небо".

По теме

Парфенчиков: "Забыть такое невозможно"
18.06.17 15:22
ФОТО: Родители погибших на Сямозере детей плакали у поклонного креста
18.06.17 14:46
Трагедия на Сямозеро год спустя: кто-то умер от инфаркта, кто-то до сих пор наблюдается у психиатра
18.06.17 13:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
15.06.2017, 09:42
Умер Алексей Баталов

Аналитика

16.06.2017 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 4
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 12
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Концерты завтра (1)
Концерт на бис!
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Чудо-Женщина
Он и Она
Нелюбовь
Анна Каренина. История Вронского
Орбита 9
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»