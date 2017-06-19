Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 19 июня.

Руководитель республики Артур Парфенчиков, как и обещал, будет сегодня писать ЕГЭ по истории. Экзамен он будет сдавать в Петрозаводском педагогическом колледже.

Региональное отделение ЛДПР в понедельник определится с кандидатурой на должность главы Карелии. Скорее всего, партия выдвинет депутата Заксобрания Евгения Беседного.

В 18 часов в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится концерт памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-134 под Петрозаводском 20 июня 2011 года "Уходящие в небо".