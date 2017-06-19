07:55, 19 Июня 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 19 июня.
Руководитель республики Артур Парфенчиков, как и обещал, будет сегодня писать ЕГЭ по истории. Экзамен он будет сдавать в Петрозаводском педагогическом колледже.
Региональное отделение ЛДПР в понедельник определится с кандидатурой на должность главы Карелии. Скорее всего, партия выдвинет депутата Заксобрания Евгения Беседного.
В 18 часов в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится концерт памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-134 под Петрозаводском 20 июня 2011 года "Уходящие в небо".
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