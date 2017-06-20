Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 20 июня.

VIII Всероссийская конференция "Механизмы эффективного функционирования ЖКХ" и V Межрегиональный форум "Энергосбережение. Экология. ЖКХ – 2017" начнут работу в Национальном театре Карелии в 10.00.

Совет представителей карелов, вепсов и финнов проведет заседание в правительстве Карелии.