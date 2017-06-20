07:55, 20 Июня 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 20 июня.
VIII Всероссийская конференция "Механизмы эффективного функционирования ЖКХ" и V Межрегиональный форум "Энергосбережение. Экология. ЖКХ – 2017" начнут работу в Национальном театре Карелии в 10.00.
Совет представителей карелов, вепсов и финнов проведет заседание в правительстве Карелии.
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