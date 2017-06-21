07:55, 21 Июня 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 21 июня.
В 10.00 в Петрозаводском государственном университете пройдет общественно-экспертный семинар "Будущее России: формирование комфортной городской среды и развитие внутреннего туризма".
Коллегия Минфина Карелии проведет заседание в правительстве республики.
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