Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 21 июня.

В 10.00 в Петрозаводском государственном университете пройдет общественно-экспертный семинар "Будущее России: формирование комфортной городской среды и развитие внутреннего туризма".

Коллегия Минфина Карелии проведет заседание в правительстве республики.