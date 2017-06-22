Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 22 июня.

Акция "Свеча памяти", посвященная 76-летию начала Великой Отечественной войны, состоится 09.00 у Вечного огня в Петрозаводске.

В 10.00 начнется очередное заседание Законодательного собрания Карелии.

В 13.00 на стадионе "Спартак" стартует республиканский этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.

В 15.00 в Национальной библиотеке Карелии пройдет просветительская программа "А зори здесь тихие", где обсудят разные версии одноименного фильма.

В 16.00 в Доме бокса состоится межрегиональный турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Левина.