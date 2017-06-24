Новости. Общество
07:55, 24 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

По теме

Порноактриса предложила пари игрокам сборной России
23.06.17 23:30
У молодой жены Ивана Краско взяли анализ ДНК
23.06.17 19:40
ВИДЕО: Выпускница со сцены заявила о незаслуженной медали одноклассницы
23.06.17 19:10
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 24 июня.

Петрозаводск сегодня отмечает День города. Праздничные мероприятия будут идти весь день. Вот некоторые из них:

В 10.00 на стадионе "Юность" откроется Детская Олимпиада. В программе – марафон ползунков, забег ходунков и др.

В 11.00 на площади Ленина начнется церемония возложения цветов и венков к братской могиле и могиле Неизвестного солдата.

В 11.00 в Парке культуры и отдыха стартует городской молодежный арт-фестиваль.

В 12.00 в Выставочном зале на наб.Ла-Рошель откроется выставка рыбок и других водных обитателей.

В 12.00 на пр.Ленина (на участке от ул. Кирова) откроется "Аллея прессы".

В 12.00 на пр.Ленина (на участке от ул.Куйбышева до Онежской набережной) будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

В 12.00 на Левашовском бульваре откроется Книжный бульвар. В программе – выступления поэтов, творческая встреча с Яной Жемойтелите.  

В 12.00 возле Ротонды откроется Фестиваль форели.

В 13.00 на Онежской набережной начнутся показательные выступления метателей ножей.

В 13.30 на кладбище "Пески" начнется церемония, посвященная открытию мемориала памяти жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны.

В 14.00 в квартале исторической застройки стартует музейный праздник "Иллюзии Старого города".

В 14.00 на стадионе "Юность" начнется парад "Маленький чемпион". В программе – парад колясок, шествие беременных женщин, парад близняшек.

В 18.00 возле скульптуры "Рыбаки" стартует Фестиваль цветного дыма.

В 22.00 на Онежской набережной в створе пр.Ленина выступит DJ Цветкоff (Санкт-Петербург).

В 23.00 там же начнется концерт эстрадной певицы Татьяны Булановой.

В 24.00 – праздничный фейерверк.

В Олонце пройдет Международный песенный праздник. Ожидается прибытие около 2 тысяч гостей – участников хоровых коллективов из разных регионов России, Финляндии, Эстонии.

А в Питкяранте состоится легкоатлетический пробег, посвященный памяти павших воинов советско-финской войны 1939-1940 гг. 

По теме

Порноактриса предложила пари игрокам сборной России
23.06.17 23:30
У молодой жены Ивана Краско взяли анализ ДНК
23.06.17 19:40
ВИДЕО: Выпускница со сцены заявила о незаслуженной медали одноклассницы
23.06.17 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге
20.06.2017, 20:52
СРОЧНО: Спасательная операция на Ладоге приостановлена

Аналитика

23.06.2017 11:44
Политкухня
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
"Петрозаводск – любимая столица" 8
21.06.2017 16:20
"Я надеюсь" 7
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 2
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
Вся аналитика

Чтиво

23.06.2017 09:22
Без политики
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (22)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Весь этот мир
Очень плохие девчонки
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 55
детям
Солнечный город
детям
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»