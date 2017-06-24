Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 24 июня.

Петрозаводск сегодня отмечает День города. Праздничные мероприятия будут идти весь день. Вот некоторые из них:

В 10.00 на стадионе "Юность" откроется Детская Олимпиада. В программе – марафон ползунков, забег ходунков и др.

В 11.00 на площади Ленина начнется церемония возложения цветов и венков к братской могиле и могиле Неизвестного солдата.

В 11.00 в Парке культуры и отдыха стартует городской молодежный арт-фестиваль.

В 12.00 в Выставочном зале на наб.Ла-Рошель откроется выставка рыбок и других водных обитателей.

В 12.00 на пр.Ленина (на участке от ул. Кирова) откроется "Аллея прессы".

В 12.00 на пр.Ленина (на участке от ул.Куйбышева до Онежской набережной) будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

В 12.00 на Левашовском бульваре откроется Книжный бульвар. В программе – выступления поэтов, творческая встреча с Яной Жемойтелите.

В 12.00 возле Ротонды откроется Фестиваль форели.

В 13.00 на Онежской набережной начнутся показательные выступления метателей ножей.

В 13.30 на кладбище "Пески" начнется церемония, посвященная открытию мемориала памяти жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибших в концлагерях Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны.

В 14.00 в квартале исторической застройки стартует музейный праздник "Иллюзии Старого города".

В 14.00 на стадионе "Юность" начнется парад "Маленький чемпион". В программе – парад колясок, шествие беременных женщин, парад близняшек.

В 18.00 возле скульптуры "Рыбаки" стартует Фестиваль цветного дыма.

В 22.00 на Онежской набережной в створе пр.Ленина выступит DJ Цветкоff (Санкт-Петербург).

В 23.00 там же начнется концерт эстрадной певицы Татьяны Булановой.

В 24.00 – праздничный фейерверк.

В Олонце пройдет Международный песенный праздник. Ожидается прибытие около 2 тысяч гостей – участников хоровых коллективов из разных регионов России, Финляндии, Эстонии.

А в Питкяранте состоится легкоатлетический пробег, посвященный памяти павших воинов советско-финской войны 1939-1940 гг.