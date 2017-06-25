08:40, 25 Июня 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 25 июня.
Сегодня в 9.00 в Петрозаводске на ул. Муезерская, 100 пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию мусульманского праздника Ураза-Байрам.
В деревне Киндасово Пряжинского района состоится Международный сельский фестиваль юмора "Киндасово – 2017". Начало праздника в 11.00.
Самого меткого лучника выберут на стадион "Спартак", где в 12.00 стартует Открытый Кубок Республики Карелия по стрельбе из лука.
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