Новости. Общество
08:40, 25 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 25 июня.

Сегодня в 9.00 в Петрозаводске на ул. Муезерская, 100 пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию мусульманского праздника Ураза-Байрам.

В деревне Киндасово Пряжинского района состоится Международный сельский фестиваль юмора "Киндасово – 2017". Начало праздника в 11.00.

Самого меткого лучника выберут на стадион "Спартак", где в 12.00 стартует Открытый Кубок Республики Карелия по стрельбе из лука.

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Мемориал памяти погибших в концлагерях Петрозаводска открыли в День города
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