Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник, 26 июня.
В 11.00 в зале заседаний правительства врио главы Карелии Артур Парфенчиков обсудит со специалистами контрольно-надзорных органов вопросы проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 13 часов в Петрозаводске начнется конференция регионального отделения партии ''Справедливая Россия'', на которой будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата на должность главы Карелии.
В 14.00 Артур Парфенчиков встретится в малом зале с активом молодежных общественных организаций Республики Карелия.
И уже через час, в 15.00, врио главы Карелии примет участие в церемонии вручения медалей выпускникам Державинского лицея, расположенного на ул.Чернышевского, 14а.
К 18.00 Артур Парфенчиков уедет в Кондопогу, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном 88-летию ОАО "Кондопога".
Чествования пройдут во Дворце искусств ОАО "Кондопога".
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