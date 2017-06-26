Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник, 26 июня.

В 11.00 в зале заседаний правительства врио главы Карелии Артур Парфенчиков обсудит со специалистами контрольно-надзорных органов вопросы проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 13 часов в Петрозаводске начнется конференция регионального отделения партии ''Справедливая Россия'', на которой будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата на должность главы Карелии.

В 14.00 Артур Парфенчиков встретится в малом зале с активом молодежных общественных организаций Республики Карелия.

И уже через час, в 15.00, врио главы Карелии примет участие в церемонии вручения медалей выпускникам Державинского лицея, расположенного на ул.Чернышевского, 14а.

К 18.00 Артур Парфенчиков уедет в Кондопогу, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном 88-летию ОАО "Кондопога".

Чествования пройдут во Дворце искусств ОАО "Кондопога".