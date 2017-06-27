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07:55, 27 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник, 27 июня.

Сегодня отмечается День молодежи.
День молодежи в России – праздник молодости и веселья. Молодость – это не возраст от 16 до 35, как принято думать, а состояние души.

Артур Парфенчиков уедет в командировку в Москву.

В 11.00 в Общественной приемной на пр.Карла Маркса, 18 пройдет брифинге руководства Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия.

На мероприятии будет сообщено о выявлении и пресечении карельскими полицейскими деятельности преступного сообщества, занимающегося распространением наркотиков на территории Карелии и всей страны.

В это же время – в 11.00, только в правительстве, министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич проведет брифинг, где расскажет о реализации в республике федерального проекта "Бережливая поликлиника".

В Национальной библиотеке Карелии на ул.Пушкинской,5 в 11.00 можно будет принято участие в творческой программе "Гарри Поттер", которая состоится в рамках проекта "Лето с Национальной библиотекой".

В 15.00 в Национальном музее на пр.Ленина,1 можно услышать пресс-рассказ в рамках работы фотовыставки "Первые лица. Визиты в Карелию".

 

 

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