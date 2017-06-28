Новости. Общество
07:55, 28 Июня 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду, 28 июня.

Врио главы Карелии Артур Парфенчикова отправится в командировку в Санкт-Петербург, где примет участие в молодежном образовательном форуме "Ладога".
Такой фестиваль проводится в Санкт-Петербурге в 8 раз и в этом году он приобрел статус окружного форума с федеральной тематической сменой "Молодежное самоуправление".

В этот же день в 11.00 в правительстве Карелии состоится брифинг, который будет посвящен изменению тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.
На брифинге обсудят вопрос о дальнейших планах по тарифному регулированию в республике.

В 14.00 в ПетрГУ состоится торжественная церемония чествования выпускников общеобразовательных организаций Карелии, награжденных медалью "За особые успехи в учении".

В 15.00 в Национальном музее РК (пл. Ленина, 1) пройдет Круглый стол, посвященный 100-летию историка, профессора ПетрГУ А.Л. Витухновского.

Тем временем, в Костомукше идет подготовка к форуму "Творческая Работающая Инициативная Молодежь".
Форум "Творческая Работающая Инициативная Молодежь (ТРИМ) – 2017" пройдет в Костомукше с 30 июня по 2 июля.
Начнется форум с посещения участниками одного из самых перспективных и масштабных предприятий Карелии — АО "Карельский окатыш".

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