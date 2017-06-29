Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг, 29 июня.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков будет работать в командировке в Москве.

В 14.00 в Петрозаводском государственном университете состоится торжественная церемония чествования выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении".

Круглый стол, посвященный 100-летию историка, профессора ПетрГУ А. Витухновского, состоится в Национальном музее Карелии. Начало в 15.00.

На Сойважпороге реки Шуя стартуют Всероссийские соревнования по рафтингу среди юношей и девушек до 16 лет.