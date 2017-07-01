Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 1 июля.

В Карелии произойдет традиционный рост тарифов на ЖКХ, однако почувствуем мы это, когда получим квитанции за "коммуналку", то есть в конце июля или начале августа. Отопление подорожает, в среднем, на 3,6%, вода – на 8,1%, электроэнергия – на 3,5%, сжиженный газ – на 4%, а природный – на 3,7%.

С 10 до 16 часов в республиканском Управление земельными ресурсами (Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3) будет проходить День открытых дверей.

В 12 часов в Сортавале стартует мотопробег, посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны и трагическим событиям первых дней Зимней войны.

В 14 часов в Петрозаводске откроется после реконструкции водно-спортивный центр "Акватика".

В это же время на площади Кирова начнется Фестиваль красок. В программе – сеты от ди-джеев Карелии, выступления кавер-групп и массовые залпы краски.

В 21 час в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе начнется ночной легкоатлетический пробег. Мероприятие пройдет впервые и соберет несколько сотен участников из России, стран Европы и Азии.