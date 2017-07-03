07:55, 03 Июля 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 3 июля.
Сегодня отмечается день ГИБДД.
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков примет участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ в Санкт-Петербурге.
После этого руководитель республики отправится в Олонецкий район, где встретится с местными жителями.
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