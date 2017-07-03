Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 3 июля.

Сегодня отмечается день ГИБДД.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков примет участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ в Санкт-Петербурге.

После этого руководитель республики отправится в Олонецкий район, где встретится с местными жителями.