Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 4 июля.

Сегодня утром врио главы Карелии Артур Парфенчикова встретится с главой Русской Православной Старообрядческой Церкви Высокопреосвященнейшим Корнилием, Старообрядческим Митрополитом Московским и всея Руси.

В правительстве Карелии в 10.15 состоится презентация проекта программы развития ПетрГУ.

Комиссия по противодействию коррупции в 11.00 проведет заседание в правительстве Карелии.

Заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков расскажет на брифинге, как внедряются карты "Мир".

Артур Парфенчиков проверит, как строится перинатальный центр в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков в 18.00 обсудит положение региона с представителями Союза промышленников и предпринимателей региона.