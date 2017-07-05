07:55, 05 Июля 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду 5 июля.
В эти минуты на звероферме предприятия в Пряже начинается забастовка. Люди протестуют из-за очередных задержек с зарплатами. Деньги им не платят уже три месяца.
Правительство Карелии на заседании в 10.00 рассмотрит вопросы состояния здоровья местного населения.
Врио главы Артур Парфенчиков в 14.30 встретится с директором музея ИЗО Натальей Вавиловой.
После этого Артур Парфенчиков проверит, как идет реконструкция Национальной библиотеки Карелии. Визит запланирован на 15.15.
Премьера комической оперы "Любовный напиток" состоится в 19.00 в Музыкальном театре Карелии.
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