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Новости. Общество
07:55, 06 Июля 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг, 6 июля.

В связи с профилактическими работами в Соломенном с 11 до 16 часов будет отключено электроснабжение всех улиц, расположенных за мостом.

С 17 до 18 часов в республиканском Госкомитете по ценам и тарифам будет работать "горячая линия". Жители Карелии смогут задать вопросы, касающиеся установления тарифов и платы за "коммуналку", по телефону: (814-2) 57-62-38. На звонки ответят руководители и специалисты ведомства.

В 18 часов в Петрозаводске начнется экскурсия по Соборной площади (ныне – площадь Кирова). Мероприятие пройдет в рамках проекта Национальной библиотеки "Читайте улицы как книги". Слушателям расскажут, в том числе, о подземной церкви, фундамент которой был обнаружен при раскопках.

Музыкальный театр закрывает сезон премьерой комической оперы Гаэтано Доницетти "Любовный напиток". Начало спектакля – в 19 часов.

В Кондопоге в это же время откроется III Фестиваль органной музыки. Концерты будут идти несколько дней. Заявлены выступления органистов Джонатана Эмбри (Канада, США) и Ольги Жуковой (Швейцария), солиста оркестра Мариинского театра Геннадия Никонова, музыкантов-исполнителей и вокалистов Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Кондопоги.

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Мединского пригласят на открытие обновленной Национальной библиотеки Карелии
06.07.17 08:05
Только треть многодетных семей Карелии может обеспечить всех своих детей дополнительным образованием
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Кометы из Петрозаводска в Сенную Губу отправятся в пятницу
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