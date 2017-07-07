07:55, 07 Июля 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 7 июля.
Врио главы Карелии Артур Парфенчиков сегодня работает в Сегежском районе.
В 9.00 Петрозаводский городской суд допросит экс-мэра Галину Ширшину по делу Петропита.
В 12.00 в Национальном музее Карелии состоится чествование семей в рамках празднования Дня Петра и Февронии.
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