07:55, 11 Июля 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 11 июля.
Парламентский комитет по законности и правопорядку рассмотрит законопроект врио главы республики Артура Парфенчикова об ужесточении наказания за нарушение правил безопасности на воде.
В поселке Эссойла в туристическом центре "Радуга стартуют соревнования Кубка Карелии по спортивному ориентированию. Первые старты назначены на 12.00.
Творческую программу "Загадочные и таинственные: совы" представят в национальной библиотеке Карелии (11.00).
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