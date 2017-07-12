Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду, 12 июля.

В 8 часов три района Петрозаводска (Кукковка, Голиковка и Зарека) на сутки останутся без горячей воды. Связано это с необходимостью подключения к сетям строящегося на Комсомольском проспекте Президентского кадетского училища.

В 10 часов в Заксобрании Карелии начнется заседание комитета по экономической политике. Парламентарии планируют рассмотреть порядка десяти вопросов, в том числе – законопроект о господдержке производителей БАДов, внесенный врио главы республики Артуром Парфенчиковым.

В это же время на Суоярвском шоссе начнется церемония открытия завода по производству рыбных кормов. Ожидается прибытие руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

В 11 часов в карельском правительстве состоится совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса республики.

В 20 часов на крыльце главного корпуса ПетрГУ будет объявлено об открытии межрегиональной студенческой стройки "Сампо". Более сотни студентов из Карелии, Коми, Удмуртии, Санкт-Петербурга и других регионов на протяжении двух летних месяцев будут работать на строительстве Президентского кадетского училища.