Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг, 13 июля.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков совершит рабочую поездку в Муезерский район.

В 10 часов карельские депутаты соберутся на последнее перед каникулами заседание Заксобрания Карелии. В повестку включено порядка 40 вопросов.

По окончании заседания состоится пресс-конференция, на которой депутаты расскажут о "первых итогах работы 6-го созыва" Заксобрания.

В Национальной библиотеке в 15 часов начнется встреча "Ромен Гари: он придумал всё!", посвященная прозе знаменитого французского прозаика.

В Лоухском районе стартует четырехдневный фестиваль "Белый шум". Будут работать несколько музыкальных сцен: live & electronic music, world music, ethno, reggаe, folk, new age. Также в программе – арт-инсталляции, эко-конференция, пленэр, йога, мастер классы и ярмарка handmade, чайные хижины, vegan-кафе, экскурсии по побережью.

В Петрозаводске в 18 часов начнется очередная экскурсия из серии "Читайте улицы, как книги". На этот раз она будет посвящена памятным доскам, расположенным в центре города.