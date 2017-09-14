Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг, 14 сентября.

В Петрозаводске стартует отопительный сезон: сегодня отопление начнут включать в детских садах, школах и других социальных учреждениях города.

В 10 часов в Заксобрании Карелии начнется заседание парламентского комитета по госустройству, на котором предполагается рассмотреть предложение Великогубского поселения и администрация Медвежьегорского района "реанимировать" на карте республики три исторические деревни, в которых возродилась жизнь.

В это же время руководитель республики Артур Парфенчиков посетит строящийся в Петрозаводске Перинатальный центр. А в 11 часов в карельском правительстве начнется совещание, посвященное ходу строительства этого объекта.

В 14 часов в водно-спортивном центре "Акватика" состоится торжественное открытие фестиваля по художественной гимнастике. В соревнованиях, которые будут идти с утра, примут участие около 100 спортсменов и спортсменок из Сегежи, Костомукши, Кондопоги и Петрозаводска. Закрытие фестиваля и церемония награждения – в 19.15.

В 17 часов в ЦИК Карелии подведут итоги состоявшихся 10 сентября выборов главы Карелии. Артуру Парфенчикову будет вручено удостоверение.

В 17.30 в малом зале мэрии Петрозаводска начнется семинар "Как принять участие в программе "Комфортная городская среда"? Его участники смогут узнать, как разработать проект благоустройства своего двора, подготовить дизайн-макеты и проектно-сметную документацию, провести общее собрание жильцов.