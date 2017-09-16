Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 16 сентября.

В 9.00 на стадионе "Спартак" состоится Всероссийский День бега "Кросс Нации – 2017". Регистрация участников пройдет с 9.00 до 10.30, торжественная церемония открытия намечена на 11.00.

В 10.00 в Олонце на ул. Свирских дивизий, 12-а отметят 25-летие Олонецкого Евангелическо-лютеранского прихода.

В 11.00 в Сортавале, залив Ляппя-Ярви, пройдет первенство Республики Карелия по гребному спорту.

В 12.00 состоится День открытых дверей в Музыкальном театре РК.

В 14.00 на стадионе "Спартак" пройдет Межрегиональный турнир Республики Карелия по футболу "Карельская осень", посвященный 100-летию карельского футбола.

В 15.00 в Парке культуры и отдыха пройдет Международный молодежный музыкальный экофестиваль "Три берега"» в рамках проекта "Молодежное трио – Социализация, Культура, Креативность".

В 16.00 в ТРЦ "Макси"к 85-летию Национального театра Республики Карелии пройдет акцция "Театральный бум".