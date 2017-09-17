08:05, 17 Сентября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 17 сентября.
Сегодня в России отмечается День работников леса.
На трассе "Фонтаны" состоится Чемпионат и Первенство Республики Карелия (эстафета) по спортивному ориентированию. Открытие соревнований в 10.45.
С 13.00 до 17.00 на территории собора Александра Невского будут отмечать главный семейный праздник года: День св. Петра и Февронии.
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