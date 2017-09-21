Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 21 сентября.

В 10.00 Законодательное собрание Карелии проведет первое после летних каникул заседание

В 10.00 в гостинице "Онего Палас" состоится заключительная конференция проекта "Борьба с молодежной безработицей".

В 15.00 в карельском Миннаце обсудят проблемы казачества в республике.

В 17.00 в Петрозаводске состоится субботник в Лобановском парке (у стадиона "Спартак").