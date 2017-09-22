Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 22 сентября.

22 сентября — это Всемирный день без автомобиля, в который автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств.

8.30 - в Шелтозерском вепсском этнографическом музее им.Р.П.Лонина (Прионежский район, село Шелтозеро, ул.Почтовая, 28) пройдет выездное совместное заседание Совета национальных общественных объединений при главе Петрозаводска и Комиссии по вопросам религиозных объединений при администрации Петрозаводска "Популяризация наследия малых коренных народов Карелии" в рамках Международного дня мира.

11.00 – во Дворце творчества детей и юношества на ул.Красная, 8 состоится профориентационная выставка "Старт в профессию" (для учащихся 9-11 классов).

12.00 – в детском саду №72 на ул.Петрова, 7Б состоится экологический круглый стол - обмен опытом с делегацией Санкт-Петербурга по зеленому фонду.

16.00 - в музее ИЗО РК откроется выставка "И.Айвазовский и традиции русского пейзажа XIX века".

17.30 – в большом зале администрация Петрозаводска пройдет образовательный семинар по проекту "Школа грамотного потребителя".

17.30 – в рамках Дней Германии в Петрозаводске на пр. А. Невского, 71 Мастер-классы фотограф из Тюбингена Александра Гоншиора даст мастер-классы для НОУ "Академия фотографии Петрозаводск".

18.00 – в Центре молодежи на пр.А.Невского, 55 пройдет лекция по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.