Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 23 сентября.

В водно-спортивном центре "Акватика" в Петрозаводске в 10 часов начнутся соревнования Первенства Северо-Запада по дзюдо. Ожидается участие около 300 спортсменов из Карелии, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской областей, Калининграда, Пскова, Республики Коми.

В Кондопоге в 10.45 состоится открытие Кубка Карелии по шахматам.

На 9 км автодороги "Петрозаводск – Лососинное" в 12 часов начнется торжественный митинг в честь открытия памятного места "Западный рубеж". Западный рубеж обороны – это место гибели бойцов и командиров 272-й стрелковой Свирско-Померанской Краснознаменной ордена Красной Звезды дивизии, которые ценой своей жизни сдерживали наступление фашистских захватчиков на Петрозаводск в сентябре 1941 года.

На стадионе "Юность" в Петрозаводске в полдень начнутся соревнования в рамках турнира по футболу среди мальчиков 2006 г.р. Участниками состязаний станут команды из Петрозаводска, Олонца и Кондопоги.

В это же время стартует субботник в лесопарке Защитников города (у д.52 по улице Ладожской).

В арт-пространстве Agriculture_club пройдут мероприятия в рамках Международного анимационного фестиваля КРОК. В 14 часов – детская программа, а в 16 – мультфильмы для более взрослой аудитории.