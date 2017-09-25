Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 25 сентября.

В 10.00 в Карельском институте развития образования пройдет научно-практическая конференция "Дошкольное образование Карелии: от истории к современности".

В 12.00 в зале Национальной библиотеки Карелии состоится церемония вступления Артура Парфенчикова в должность главы республики.

В 13.10 в правительстве Карелии огласят новую структуру органов исполнительной власти.