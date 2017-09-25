07:55, 25 Сентября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
По теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на понедельник 25 сентября.
В 10.00 в Карельском институте развития образования пройдет научно-практическая конференция "Дошкольное образование Карелии: от истории к современности".
В 12.00 в зале Национальной библиотеки Карелии состоится церемония вступления Артура Парфенчикова в должность главы республики.
В 13.10 в правительстве Карелии огласят новую структуру органов исполнительной власти.
По теме
Выбор читателей
18.09.2017, 19:40
18.09.2017, 13:15
22.09.2017, 12:50
18.09.2017, 12:55
21.09.2017, 19:40
Аналитика
22.09.2017 12:50
Обществоведение
Как чиновник - примерный семьянин и вроде бы хороший во всех отношениях человек - стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках.
22.09.2017 10:46
21.09.2017 13:52
18.09.2017 13:15
15.09.2017 12:35
Чтиво
21.09.2017 14:02
Без политики
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
13.09.2017 11:50
Медиа
10.09.2017 12:59
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Комментарии