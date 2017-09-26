07:55, 26 Сентября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 26 сентября.
Глава Карелии Артур Парфенчиков работает в командировке в Москве.
С 14.00 до 16.00 в рамках Общественной приемной главы республики состоится прием граждан по личным вопросам, проживающих в Прионежском районе. Прием пройдет по адресу: Петрозаводск, ул. Правды, 14.
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