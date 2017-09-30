Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 30 сентября.

Сегодня День освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

В деревне Половина Пряжинского района в 10 часов стартуют соревнования Чемпионата и Первенства Карелии по спортивному туризму (пешеходная дистанция).

На станции Орзега в 10.40 начнется легкоатлетический пробег, посвященный памяти сотрудников НКВД, погибших в боях за станцию в сентябре 1941 года.

В Петрозаводске в 11 часов начнется церемония возложения венков и цветов к "Вечному огню".

В это же время в парке 50-летия Пионерской организации откроется Большой слет первокурсников профессиональных образовательных организаций, приуроченный к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи в октябре. Ребята станут участниками игры и снимут видеоролик.

В разных районах карельской столицы пройдут субботники: в 11 стартует акция на Лососинской набережной, а в полдень на улице Ладожской и в микрорайоне "Древлянка-8".

В Лахденпохье в 12 часов начнутся соревнования в рамках Всероссийского турнира по боевому самбо памяти Чуйкина.

В Карельском колледже культуры и искусств в 14 часов начнется отбор детей 6-12 лет в Академию танца Бориса Эйфмана.