08:20, 01 Октября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 1 октября.
Сегодня 1 октября - Международный день пожилых людей.
11.00 – на стадине "Юность" (пл.Кирова) пройдет Всероссийский день ходьбы.
13.00 – на аэродроме "Пески" развернется Военно-историческая реконструкция "Оборона Петрозаводска. 1941 год".
18.00 - в Карельской государственной филармонии на ул. Кирова, 12состоится открытие XXIX Международного фестиваля камерного искусства "Осенняя лира".
18.00 – в Национальном театре Карелии пройдет премьера спектакля "Земля карельская".
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