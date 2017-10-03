07:55, 03 Октября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 3 октября.
В 10.00 глава Карелии Артур Парфенчиков проведет встречу с консулом Петрозаводского отделения Генконсульства Финляндии Тарво Ниеминеном.
В 11.00 в правительстве Карелии расскажут о проведении в Петрозаводске V Слета студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа.
В 14.30 в поселке Вешкелицы заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев откроет новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
В 15.30 в карельском колледже культуры и искусств учащимся вручат свидетельства стипендиата главы Республики Карелия.
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