Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 3 октября.

В 10.00 глава Карелии Артур Парфенчиков проведет встречу с консулом Петрозаводского отделения Генконсульства Финляндии Тарво Ниеминеном.

В 11.00 в правительстве Карелии расскажут о проведении в Петрозаводске V Слета студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа.

В 14.30 в поселке Вешкелицы заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев откроет новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

В 15.30 в карельском колледже культуры и искусств учащимся вручат свидетельства стипендиата главы Республики Карелия.