Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 5 октября.

Сегодня в России отмечают День учителя.

11.00 – В Карельском институте развития образования на ул. Правды 31 пройдет интерактивное мероприятие для молодых педагогов – "Академия Имиджа".

12.00 – в Театр кукол Карелии состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Театра юного зрителя "Саби" (г. Владикавказ).

15.00 - В парке Беличий остров со стороны ул.Торнева состоится субботник.

16.00 – в Городском выставочном зале на пр.Ленина, 26 состоится открытие выставки "Третья пятилетка" к 15-летию Творческого союза художников Карелии.

16.00 - в Музыкальном театре Карелии Артур Парфенчиков примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя.

Тем временем, в поселке Кварцитный Прионежского района пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню памяти святого преподобного Ионы Яшезерского.