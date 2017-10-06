Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу 6 октября.

11.00 – в поселке Рыбрека Прионежского района состоится открытие ФАПа. В торжественном мероприятии примет участие заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиева.

11.00 – в зале заседаний правительства Карелии состоится подписание трехстороннего Соглашения между правительством РК, Союзом организаций профсоюзов в РК и Союзом промышленников и предпринимателей РК.

14.00 – в 201 кабинете администрации Петрозаводска пройдет заседание координационного совета зонального центра по подготовки граждан (молодежи) к военной службе и военно-патриотическому воспитанию.

14.30 – в Комсомольском сквере, в районе дома №10А на пл.Кирова, состоится акция по посадке зеленых насаждений в рамках проекта "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев". В мероприятии примут участие сотрудники филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго".

15.00 –в Минсельхозе Каерлии на ул. Свердлова, 8, каб. 222 пройдет семинар для НКО по вопросам участия в конкурсе публичных отчетов "Лучший годовой отчет СО НКО" в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

16.00 – в главном корпусе ПетрГУ на пр.Ленина,33 торжественно откроется слет студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа.

16.00 – в музее ИЗО Карелии откроется выставка к 85-летию Б.Н.Поморцева "Природа, тобой я живу".

18.00 – на площади Кирова пройдет акция "Поделись улыбкою своей".