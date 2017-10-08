Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье 8 октября.

8 октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Не забудьте поздравить всех, кто имеет отношение к селу.

В Петрозаводске в воскресенье будет проходить много спортивных мероприятий:

9.00. ст. "Юность". Первенство среди спортсменов среднего и старшего возраста по футболу.

10.30. Центр спортивных игр (ул.Ключевая, 14). Первенство города по настольному теннису.

11.00. РСК "Курган". Республиканский кросс памяти А.Кивекяса.

12.00. ст. "Юность". Чемпионат города Петрозаводска по футболу (2-3 лига).

15.30. Ст. "Спартак". Открытые региональные соревнования по американскому футболу.

18.00. ДК "Машиностроитель" (наб.Варкауса, 11). Детский концерт "Осенние ритмы" Городского танцевального клуба "Ритм".

Много интересных и необычных вещей можно найти на барахолке – петрозаводчан приглашают на "Винтажный цех". В воскресенье в Петрозаводске продолжит работу популярная в народе барахолка.

"Винтажный цех", как всегда, собирает огромный урожай интересных и необычных вещей, украшений и подарков, винтажной одежды, редкого антиквариата.

В этот раз "Винтажный цех" проходит на новом месте – в гранд-кафе "Виноград" с 11:00 до 18:00 по адресу: Петрозаводск, ул. Чапаева, 41.

Напоминаем, что на улице Инженерной в Петрозаводске работает сельскохозяйственная ярмарка. Все, кто хочет ее посетить, может сделать это в любой ближайший день. Ярмарка будет работать до 15 октября.