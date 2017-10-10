Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 10 октября.

11.00 – на сборном пункте Военного комиссариата Карелии на Комсомольском проспекте,2 пройдет торжественное открытие республиканской Спартакиады допризывной подготовки молодежи, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 90-летию со дня образования ДОСААФ России.

12.00 - в Доме профсоюзов на улице Дзержинского, 3 состоится встреча активистов Общероссийского Народного фронта Карелии со студентами ПетрГУ по вопросу благоустройства пешеходных мостов.

14.00 – во дворце спорта «Koral» на улице Пограничной, 50 пройдут соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол – в школу".

15.00 – пройдет субботник в районе пересечения ул.Мерецкова и ул.Загородной, у АЗС.

19.00 – в Карельской государственной филармонии состоится Торжественный юбилейный симфонический концерт, посвященный 80-летию Союза композиторов Карелии.