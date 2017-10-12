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Новости. Общество
07:55, 12 Октября 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг 12 октября.

10.00 – в 201 кабинете администрации Петрозаводска состоится круглый стол "Межмуниципальное сотрудничество: актуальные вопросы и перспективы".

10.00 - в Шелтозерском вепсском этнографическом музее им. Р.П. Лонина пройдет IV Краеведческая конференция "Лонинские чтения".

14.00 - в Зале Совета республики (ул.Энгельса, 4) состоится семинар-совещание по вопросам совершенствования управления в агропромышленном комплексе, развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории муниципальных образований в РК.

15.00 – глава Карелии Артур Парфенчиков посетит производственные цеха пекарни "Беккер" на Шуйском шоссе, 4А.

15.00 - в районе дома №26 по ул.Заводской, у автомойки "Чистюля", пройдет субботник.

16.00 – глава РК Артур Парфенчиков посетит Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Надежда" на ул.Судостроительная, 24 А и примет участие в открытии площадки с тренажерами производства "МВ Barbell".

17.00 – в клубе "Бегемот" на ул.Дзержинского, 7 состоится отборочный этап конкурса-фестиваля "Молодежная волна" в номинации "Рок музыка".

Также с 12 по 14 октября в тир ССК "Старт" пройдет открытое соревнование Петрозаводска по пулевой стрельбе "Кубок ЗМС В.И.Постоянова".

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Ширшина расскажет всем желающим, как справиться с осенней хандрой
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