Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье 15 октября.

Сегодня День работников дорожного хозяйства.

В 10.00 на улице Халтурина,22 в Петрозаводске пройдет открытый Кубок РК по спортивно-прикладному собаководству, фестиваль "Карельский кинодром – 2017".

В 11.00 в спорткомплексе на Ключевой состоятся "Веселые старты" для детей по плаванию.

Также в Петрозаводске пройдут соревнования с участием Олимпийской делегации Российского союза спортсменов.

В 11.00 в спорткомплексе "Корал" состоится первенство Карелии по флорболу.

В 14.00 в ВСЦ "Акватика" – тренировочные занятия по баскетболу.