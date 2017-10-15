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Новости. Общество
08:45, 15 Октября 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье 15 октября.

Сегодня День работников дорожного хозяйства.

В 10.00 на улице Халтурина,22 в Петрозаводске пройдет открытый Кубок РК по спортивно-прикладному собаководству, фестиваль "Карельский кинодром – 2017".

В 11.00 в спорткомплексе на Ключевой состоятся "Веселые старты" для детей по плаванию.

Также в Петрозаводске пройдут соревнования с участием  Олимпийской делегации Российского союза спортсменов.

В 11.00 в спорткомплексе "Корал"  состоится первенство Карелии по флорболу.

В  14.00 в ВСЦ "Акватика" – тренировочные занятия по баскетболу.

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