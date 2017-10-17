Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
07:55, 17 Октября 2017

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

По теме

Два главных госбанка страны соревнуются в снижении процентов по кредитам
17.10.17 09:20
Жителей Карелии приглашают поучаствовать в фотоконкурсе на самую "убитую" дорогу
17.10.17 09:12
В ГИБДД объяснили, почему эвакуируют машины с улицы Энгельса
17.10.17 07:15
Все новости
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 17 октября.

В 11.00 в министерстве образования Карелии состоится онлайн-трансляция Всероссийской встречи с родителями руководителя Рособрнадзора С.Кравцова.

В 14.15 в здании ГУМЧС пройдет заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона в Карелии.

В 15.00 в Петрозаводске состоится субботник в Олимпийском сквере (в районе пересечения пр.Лесного и ул.Сыктывкарской).

В 15.45 в "Точке кипения" (пр. Ленина, 31) расскажут о создании Детского технопарка кванториума "Сампо". В ходе мероприятия запланировано прямое видеовключение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

По теме

Два главных госбанка страны соревнуются в снижении процентов по кредитам
17.10.17 09:20
Жителей Карелии приглашают поучаствовать в фотоконкурсе на самую "убитую" дорогу
17.10.17 09:12
В ГИБДД объяснили, почему эвакуируют машины с улицы Энгельса
17.10.17 07:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mentor
2017-10-17 08:35:31
"В 11.00 в министерстве образования Карелии состоится онлайн-трансляция Всероссийской встречи с родителями руководителя Рособрнадзора С.Кравцова".
Интересно, что скажут родители руководителя Рособрнадзора всей России?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском
10.10.2017, 10:58
Катастрофическое непонимание

Аналитика

16.10.2017 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
Еще не конец 7
16.10.2017 09:18
Сборы жуткого урожая 6
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 10
13.10.2017 14:32
Катастрофическое непонимание 53
10.10.2017 10:58
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2017 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 3
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 15
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Крым
Владимир Кузьмин
Оно
И. К. Айвазовский и традиции русского пейзажа 19 века
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»