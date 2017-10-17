07:55, 17 Октября 2017
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 17 октября.
В 11.00 в министерстве образования Карелии состоится онлайн-трансляция Всероссийской встречи с родителями руководителя Рособрнадзора С.Кравцова.
В 14.15 в здании ГУМЧС пройдет заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона в Карелии.
В 15.00 в Петрозаводске состоится субботник в Олимпийском сквере (в районе пересечения пр.Лесного и ул.Сыктывкарской).
В 15.45 в "Точке кипения" (пр. Ленина, 31) расскажут о создании Детского технопарка кванториума "Сампо". В ходе мероприятия запланировано прямое видеовключение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
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