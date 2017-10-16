Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске завтра?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 17 октября.

В 11.00 в министерстве образования Карелии состоится онлайн-трансляция Всероссийской встречи с родителями руководителя Рособрнадзора С.Кравцова.

В 14.15 в здании ГУМЧС пройдет заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона в Карелии.

В 15.00 в Петрозаводске состоится субботник в Олимпийском сквере (в районе пересечения пр.Лесного и ул.Сыктывкарской).

В 15.45 в "Точке кипения" (пр. Ленина, 31) расскажут о создании Детского технопарка кванториума "Сампо". В ходе мероприятия запланировано прямое видеовключение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.